Rubriche – Personaggi eccellenti in villa comunale, una passeggiata insieme a chi ha lasciato il segno: Mellusi, Torre, Rummo, Delcogliano, Ciletti e Rampone

La Villa comunale di Benevento parla un po’ tedesco, infatti fu progettata nel 1879 da Alfredo Dehnhardt, un cognome teutonico di certo per niente diffuso a Benevento: direttore dell’Orto Botanico di Napoli è stato riconosciuto come uno dei massimi esperti di piante esotiche al mondo. Il germanico, innamorato dell’Italia, vagheggiava di creare una passeggiata al cospetto delle stupende vedute dei poggi beneventani in lontananza e il flusso delle acque del fiume Sabato sottostante, un po’ come il mare funge da sfondo per la Villa comunale di Napoli.

