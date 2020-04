Troppa gente in giro. Un clima di normalità, un diffuso rilassamento che appare eccessivo. E, quindi, pericoloso. Franco Damiano interviene e ammonisce la comunità: “Ho notato – esordisce lo stesso – e mi riferiscono che in città in molti hanno inteso le parziali aperture delle ordinanze regionali come un “liberi tutti”. Preciso, come ha già fatto il governatore De Luca e altri colleghi sindaci, che non c’è stato nessun ‘rompete le righe’”.

