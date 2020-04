A lavoro per salvare la stagione e scongiurare l’incubo dello stop definitivo al campionato. Dopo che il Governo ha fatto slittare di altre due settimane la ripresa degli allenamenti, il Consiglio Direttivo della Lega B ieri si è riunito in videoconferenza per fare il punto della situazione e prendere gli opportuni provvedimenti. Alla presenza del presidente Balata, del vicepresidente Mezzaroma e di tutti i consiglieri (compreso il patron del Benevento, Oreste Vigorito), il Consiglio ha fissato un primo paletto, deliberando che, per portare a termine il torneo, serviranno almeno tre mesi dalla ripresa degli allenamenti.

