Costretto a fare i conti con la distanza da casa, in attesa di poter tornare a respirare la libertà. “È come se fossimo in prigione: solo così ti rendi conto di quanto sia dura la vita se non hai la possibilità di uscire”. Un’istantanea, scattata da Oliver Kragl, che racconta a pieno lo stato d’animo comune, con i calciatori ancora in attesa di conoscere quello che sarà il loro destino: “Mi piacerebbe ricominciare a giocare sin da subito – ha raccontato il tedesco a Goal.com – e credo che in Europa ogni torneo professionistico debba ripartire il prima possibile a porte chiuse, in modo da concludere la stagione entro i tempi stabiliti. È inaccettabile che il campionato in corso finisca e che ne inizi un altro dopo una settimana. I giocatori hanno diritto alle vacanze per schiarirsi le idee: voglio vedere la mia famiglia in Germania, non posso chiedere una vacanza al presidente durante la stagione per poter passare una settimana con mia figlia”.

