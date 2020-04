La data del voto per le regionali continua ad essere oggetto di sostanziale discordia tra governatori regionali e Governo. Quest’ultimo aveva prorogato i Consigli regionale fino alla fine di agosto, aprendo la finestra elettorale in autunno tra settembre e novembre. In pratica uno stop al voto estivo. Ma Vincenzo De Luca non arretra.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia