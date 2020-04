Questo matrimonio non s’ha da fare. Lo dicevano i bravi a don Abbondio ne I promessi sposi. E non è un caso se a qualcuno potrebbe sembrare di essere stato catapultato proprio in una riedizione dell’opera di Manzoni. D’altronde le analogie con i giorni che stiamo vivendo sono parecchie. Beninteso, non c’è alcun novello don Rodrigo a osteggiare le unioni degli innamorati del 2020, ma l’ormai tristemente noto Covid-19. I matrimoni, infatti, potrebbero rappresentare occasioni di grave pericolo di contagio.

