Per la prima volta nella storia, l’Ordine degli avvocati di Benevento avrà una donna al vertice. Ieri, con la seduta elettiva via Skype per rispettare le norme anti-contagio, Stefania Pavone ha vinto la battaglia per diventare presidente dell’organismo che rappresenta le migliaia di legali sanniti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia