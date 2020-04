In una sorta di eterno ritorno, riappare a Palazzo Mosti la vicenda Zamparini. L’ex patron del Palermo, ai tempi in cui il suo impero economico era all’apogeo, costruì a Benevento il centro commerciale di via Valfortore. Non ottemperò però ai patti che lo vincolavano a costruire un parco fluviale, ristrutturare un’ex masseria per adibirla a servizi pubblici e abbattere tre capannoni che erano stati edificati in violazione del vincolo ambientale.

