Amministrazione comunale al lavoro per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che, per fortuna, dal punto di vista sanitario non crea particolari problemi. Restano tre le persone residenti nel comune risultate positive, le cui condizioni di salute lasciano ben sperare per una pronta guarigione. Sul fronte dell’assistenza economica e materiale, ci si avvia alla distribuzione dei buoni spesa, dopo l’ultimazione della consegna gratuita delle mascherine (massimo due per ogni nucleo familiare).

