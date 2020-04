Fiato sospeso nella città di Benevento per l’andamento dell’epidemia da Covid-19. I numeri sono ancora contenuti, tanto che al servizio epidemiologico dell’Asl sono refertati sedici positivi attivi in isolamento domiciliare con sintomi blandi o comunque non tali da richiedere l’ospedalizzazione e due invece ricoverati presso il padiglione ‘Santa Teresa’ del ‘San Pio’. Il rallentamento epidemico registrato dalle statistiche in provincia è dovuto pure al fatto che il capoluogo provinciale ha tenuto sul fronte dei numeri, facendo registrare casi di positività sporadici e legati comunque principalmente o al cluster di Villa Margherita o a focolai extraprovinciali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia