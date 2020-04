Una luce così forte da cancellare il lato oscuro del Benevento. Quella di un gruppo trascinato dal suo condottiero in panchina e sconquassato dalle magie del suo dieci, mai così al centro della Strega. Nicolas Viola è senza dubbio il faro più splendente dei giallorossi: sempre protagonista, con classe, delle giocate della sua banda a caccia del grande colpo chiamato Serie A. L’Mvp della stagione ha scelto di raccontarsi su Instagram, riavvolgendo il nastro della sua storia fin dagli esordi: “Sono cresciuto nella Reggina – confessa a #CasaDiMarzio – e da ragazzo facevo quasi due ore di viaggio per andare ad allenarmi, partendo in pullman dal mio paese. Arrivato alla stazione, raggiungevo il campo chiedendo strappi a chi si fermava e spesso mi accompagnava proprio Foggia che giocava in prima squadra”.

