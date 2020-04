Continua ad allargarsi la rete di contagi legati a pazienti o operatori di Villa Margherita. Ieri l’Asl ha aggiornato la tabella dei casi nella provincia sannita e sono spuntati nuovi numeri anche a San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo e Ceppaloni. Per quanto riguarda San Giorgio, fermo fino a sabato a quota quattro, l’Azienda sanitaria ha segnalato altri due contagi. Si tratta di due operatori in forze alla struttura di Piano Cappelle ma che, come ha spiegato l’amministrazione comunale, erano già in isolamento nelle rispettive abitazioni dal 27 marzo. Tre dunque i positivi in quarantena e tre ricoverati (due nella struttura, uno al ‘San Pio’) per quanto riguarda i residenti sangiorgesi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia