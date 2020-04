Tampone positivo al Covid-19 per un operatore sanitario in servizio al Fatebenefratelli di Benevento. E’ quanto emerso ieri: la persona in questione non ha contratto il virus in ambiente ospedaliero, secondo quanto ricostruito sull’eziologia dell’infezione. Nel nosocomio per il momento non ci sono pazienti con Covid-19 ma due casi sospetti in isolamento.

