Nel rebus ripartenza, una certezza: Benevento, la Serie A è blindata

La porta sulla ripresa del campionato è aperta, ma l’incertezza resta. La spinta dell’Uefa a far ripartire le competizioni nazionali rappresenta sicuramente un segnale importante nell’ottica del ritorno in campo prima della fine di questa stagione, ma è chiaro che a essere determinante e a dettare i prossimi passi sarà solo ed esclusivamente la situazione sanitaria. In attesa di notizie confortanti su questo fronte, la Figc e le singole leghe stanno iniziando a pianificare il nuovo calendario, a disegnare un percorso che possa permettere al pallone di tornare a rotolare. Ipotesi, per il momento, perché spingersi oltre è impossibile. E, in tal senso, nonostante per ora la riapertura degli stadi resta un orizzonte molto lontano, tutti stanno immaginando una ripartenza prima della fine di maggio.

