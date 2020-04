L’intervista – Colloquio sulle nuove cure anti-Covid: “Bene il Plaquenil, ma no al fai da te”

Deputato e docente di Farmacologia alla ‘Federico II’, Angela Ianaro (eletta con i 5 Stelle alla Camera nel collegio di Benevento) è una specialista di una delle materie cruciali del momento: le terapie e i medicinali utili per vincere il Covid-19.



Onorevole, come agiscono e sono davvero decisivi il Tociilizumab (anti-artrite), il Remdesivir (anti-Ebola su cui ha speso parole importanti ieri il primario del ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta dopo la guarigione di un uomo) e il Plaquenil (antimalarico di cui il ‘San Pio’ ha acquistato centottanta confezioni)? “Idrossiclorochina, clorochina, Tocilizumab, remdesivir, baricitinib, anticorpo 47D11. Sono nomi quasi impossibili da ricordare, eppure per noi tutti oggi rappresentano la “mappa della speranza” delle principali terapie farmacologiche che si stanno in parte utilizzando ed in parte sperimentando per curare questa terribile epidemia da Covid-19”.

