Volta annuncia: “Ho rinnovato, sono molto contento: ora spero solo di giocare in Serie A con questa maglia, lo meritiamo”

Una bella notizia in un periodo delicato, che inietta ancor più speranza nel futuro dei giallorossi. Massimo Volta, in diretta su Instagram, ha infatti comunicato di aver rinnovato il suo contratto con il Benevento. Un’anticipazione che Il Sannio Quotidiano ha dato nel mese di gennaio e che trova oggi la conferma del giocatore, raggiante sui social in compagnia di Riccardo Mancini all’interno nella consueta rubrica “B at home” ideata dal telecronista di Dazn. “A dicembre il direttore, con il consenso anche del mister, mi ha comunicato l’intenzione di voler prolungare il mio contratto di un altro anno. Quando sono arrivato avevo firmato un biennale con opzione di rinnovo e la stretta di mano, anche se virtuale, è arrivata tramite messaggio il 30 dicembre. Sono molto contento, spero di giocare un altro anno in Serie A, perché ce lo siamo meritati”.

