Inzaghi è categorico: “Tornare in campo è la cosa più giusta: i campionati vanno terminati”

Ha scelto di alzare la voce, il mister. Ha deciso di farlo per tutelare il Benevento, per regalare la giusta festa ai suoi ragazzi e per rendere omaggio alla storia, riscritta attraverso i numeri ed i record dei giallorossi. Non usa mezzi termini Filippo Inzaghi che, nel corso di Casa Sky Sport, ha lanciato il suo messaggio: “Bisogna giocare”. Nessuna alternativa: una volta finita l’emergenza, secondo il tecnico della Strega l’importante sarà riprendere in mano il proprio viaggio per garantire la regolarità della stagione e dei campionati, a prescindere dai traguardi conquistati gara dopo gara dal Benevento.

