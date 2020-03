Secondo caso nel Fortore: positivo un cittadino di San Marco dei Cavoti

Tampone positivo per un cittadino di San Marco dei Cavoti che era stato ricoverato lo scorso venerdì presso l’A.O. ‘San Pio’ come sospetto Covid. Era stato il Sindaco ad avvisare la popolazione del ricovero per evitare il diffondersi di fake news e di facili allarmismi. Trattato da subito come sospetto, aveva avuto nella Tac effettuata motivo di preoccupazioni di positività al nuovo coronavirus, ora definitivamente accertata. Si tratta del secondo caso confermato nel Fortore dopo il cittadino di Castelfranco risultato positivo all’interno del focolaio esploso a Villa Margherita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia