Interventi per arginare la crisi: aiuti alimentari e voucher ai bisognosi, il Sindaco si avvarrà di un consulente per contenere il contagio

Un pacchetto d’interventi per fronteggiare l’emergenza Covid a partire dall’aiuto alimentare ai bisognosi, un epidemiologo dall’ateneo di Catanzaro come consulente per contenere il contagio, nuove regole per la distribuzione dei dispositivi medici. E’ quanto ha disposto la Giunta comunale di Benevento. Si parte dall’attivazione di un servizio straordinario per la fornitura di 263 pasti giornalieri a favore delle persone che versano in stato di bisogno economico conseguente alla crisi determinata dalla epidemia Covid-19.

