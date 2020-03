Coro unanime di presidenti, allenatori e calciatori: “La A del Benevento non si tocca”

Non un plebiscito ma qualcosa di molto vicino ad un’incoronazione. Un passaggio del testimone tra Serie B ed A che racconta la manifesta superiorità della Strega, riconosciuta soprattutto dagli addetti ai lavori. Concorrenti in cadetteria e futuri avversari dei palcoscenici più belli d’Italia: tutti, o quasi, spingono la squadra di Super Pippo nel mondo dei grandi dopo un’avventura in seconda serie segnata da numeri, trionfi e soprattutto record. Un campionato impressionante quello dei giallorossi, riconosciuto in particolar modo dagli avversari.

