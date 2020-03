Contagi accertati a San Giorgio del Sannio, Ceppaloni, Pago Veiano e Pesco Sannita: “Quarantena per chi ha messo piede nella struttura”

Con i tamponi eseguiti a Villa Margherita sono stati accertati casi di contagio anche a San Giorgio del Sannio, Ceppaloni, Pesco Sannita e Pago Veiano. Per quanto riguarda San Giorgio, dal Comune ci hanno confermato la positività di una paziente in cura nella struttura di Piano Cappelle. Inoltre è risultato contagiato un funzionario dell’Asl ricoverato al ‘Rummo’ proprio ieri’. Non c’è invece la conferma del tampone ma sono entrati subito sotto monitoraggio sia il figlio della paziente contagiata che altre persone che lavorano per l’azienda.

