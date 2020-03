Quindici i pazienti ricoverati al ‘San Pio’: nel Sannio i casi conclamati sono 14

Aggiornati i dati su contagiati da Covid-19 e ospedalizzati nel beneventano rispettivamente da Asl Benevento e Azienda Ospedaliera San Pio. Il referto del nosocomio di via Pacevecchia parla di un incremento degli ospedalizzati infetti che sono risultati ieri 15 e non più 14. Medicalizzati nel nosocomio quindici malati per Covid-19, di cui non più nove ma dieci residenti in provincia di Benevento, con gli altri cinque provenienti in quattro da Ariano Irpino e uno da Castellammare di Stabia. Tre sono allettati in ‘Terapia Intensiva’; cinque in ‘Pneuomologia’; sei nella Uoc ‘Malattie Infettive’.

