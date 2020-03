Maggio non scioglie le riserve sul futuro: “Dovrò valutare: se continuerò a giocare, lo farò sicuramente a Benevento”

La proposta è sul tavolo, l’intesa economica non è un problema, così come quella sulla durata del contratto. Per il rinnovo di Christian Maggio, però, manca ancora qualche tassello. Ed è stato lo stesso capitano giallorosso a fare il punto della situazione, lasciando in sospeso una questione che potrebbe essere risolta solo al termine di questa stagione: «Parlo spesso con il direttore – ha dichiarato nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss – Gli ho sempre detto di lasciarmi tranquillo, di pensare esclusivamente ad andare in Serie A, poi parleremo del mio futuro. Una cosa è certa: a Benevento sto bene, ho la voglia di continuare a giocare a calcio, ma a fine stagione dovrò fare tante valutazioni, capire come starò dal punto di vista fisico e decidere, perché so che non posso tirare troppo la corda. E’ chiaro, però, che la mia intenzione è quella di rimanere in giallorosso».

