Kragl: “Inzaghi la nostra arma in più: mi volevano in Serie A, ma ho scelto la Strega”

La Serie A nel mirino, la voglia di ricominciare e la speranza che tutto possa risolversi nel migliore dei modi. Ricco di preghiere e promesse il presente di Oliver Kragl: il tedesco, protagonista col Benevento di Inzaghi, guarda già al futuro e sogna di tornare sui palcoscenici più belli d’Italia. Un traguardo che ha solo sfiorato la scorsa estate ma che spera di raggiungere con i giallorossi, come raccontato dallo stesso calciatore: “Sono stato vicino al Genoa che mi ha cercato in passato – confida il tedesco in diretta su Instagram a Calciomercato.com – ed anche prima di accettare il Benevento sono stato cercato dal Bologna e dalla Spal che mi volevano in A. Abbiamo scelto di venire nel Sannio e ci troviamo molto bene qui, sono felice. Per il futuro poi si vedrà, ora non abbiamo problemi”.

