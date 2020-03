Balle di fieno per blindare il paese, l’opposizione boccia il ‘metodo Rubano’

Quelli che lo stesso gruppo definisce “…metodi da Stato di Polizia”, non piacciono all’opposizione consiliare che, invece, si appella al “…senso civico per debellare il virus”. Antonello Pacelli, Franco Vinciguerra e Marino Urbano dettano la ricetta: “Occorre modificare le nostre abitudini, non solo in questi giorni, ma per molto altro tempo ancora, e seguire pedissequamente noi tutti le prescrizioni che verranno indicate, che devono essere sempre apprezzate e mai essere vissute come imposte”. Con questa considerazione, l’opposizione boccia i metodi di monitoraggio del territorio adottati dall’amministrazione Rubano.

