Foiano, alloggi comunali per eventuali quarantene

I giorni di emergenza restano, i timori, le preoccupazioni e l’ansia anche. Tutti stanno facendo del proprio meglio per evitare ulteriori contagi con relativi problemi. Anche nel comune di Foiano l’Amministrazione, in maniera del tutto preventiva, ha ben pensato di mettere a disposizione della popolazione dei nuovi alloggi in via Santa Maria, qualora dovessero esserci nei prossimi giorni numeri casi di positività e relative quarantene.

