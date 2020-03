Benevento, Viola vive di ambizioni: “Voglio lasciare il segno anche in Serie A”

Migliorarsi, sempre. Nonostante gli allori, i numeri, gli applausi o i flash. È il miglior protagonista del Benevento ad indicare la rotta, sua personale ma utilissima per chiunque voglia ispirarsi ad un campione, ad un vero numero uno. Nicolas Viola detta i tempi di una vita costretta a specchiarsi, a custodire il suo riflesso perché perennemente in attesa. Il dieci della Strega si racconta e lo fa a modo suo su Instagram, mondo sconosciuto fino a qualche mese fa ed oggi orchestrato con scelte e tempi giusti, come se fosse in campo. “Sto ritrovando un po’ di tempo che mi mancava – confida live al giornalista Riccardo Mancini all’interno della rubrica ‘B at home’ – e ne approfitto anche per trascorrere del tempo con i miei figli: la convivenza con i bambini è stupenda”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia