Serie B, è rebus ripresa: non si deciderà prima di Pasqua

Tempi lunghi. Per la ripresa degli allenamenti e, di conseguenza, anche per il campionato. Nei giorni scorsi, la Serie B ha formulato diverse ipotesi di ripartenza, segno evidente che, al momento, si continua a navigare a vista e una data ancora non c’è. Non potrebbe essere diversamente, visto che il contagio cresce, il numero di morti si avvicina a sfondare quota cinquemila e l’emergenza non accenna a rientrare. Davanti a una situazione del genere, il pallone deve rimanere fermo.

