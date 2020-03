Sant’Agata de’ Goti, nuova ordinanza del Sindaco: i negozi chiuderanno alle 19

Una nuova ordinanza sindacale, la numero 16 di ieri 21 marzo, per prevedere ulteriori accorgimenti in chiave di contenimento del fenomeno epidemiologico. Disposta, in particolare, una ulteriore razionalizzazione degli orari di accesso ai locali nonché delle modalità di accesso stesso da parte dei cittadini. A partire da lunedì 23 marzo e fino al 5 aprile, salvo proroghe, tutte le attività commerciali cui ancora, come da Dpcm, è consentita l’apertura al pubblico, fatta eccezione per le farmacie, dovranno osservare il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8:30 alle ore 19.

