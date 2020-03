Il laboratorio politico, alternativo all’amministrazione comunale in carica, ‘Civico 22’ avvia una petizione popolare per impedire l’abbattimento dei pini su viale Atlantici che invece la Giunta Mastella ha deliberato di sostituire, considerandoli come un pericolo per la pubblica incolumità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia