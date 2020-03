Coronavirus, ieri nessun tampone positivo nel Sannio: i contagiati restano tre, il militare di Guardia avviato verso la guarigione

Costante e diffuso il monitoraggio dell’Asl Benevento sui tre malati affetti da sindrome da Coronavirus e sulle persone in quarantena in via prudenziale. Tutti negativi i test che sono stati effettuati da ultimo nel territorio sannita. In netto miglioramento le condizioni del militare di Guardia Sanframondi, di stanza in alta Italia, primo risultato infetto. Il giovane è in piena ripresa ed è avviato verso la guarigione.

