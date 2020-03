Campane fuori uso, Paupisi non potrà rispondere all’appello di Monsignor Accrocca

“Invito i sacerdoti a suonare simultaneamente le campane, ogni domenica e nelle solennità di San Giuseppe (19 marzo) e dell’Annunciazione del Signore (25 marzo), alle ore 10, per un tempo di cinque minuti: in quel momento, le famiglie potranno riunirsi in preghiera nelle proprie case, per caratterizzare la festa in modo cristiano”. Questo è l’invito di sua eccellenza monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, in un momento di emergenza sociale e sanitaria come quello che stiamo vivendo. La pandemia da Coronavirus sta ormai creando preoccupazioni e paure e si prova a rinfrancare la comunità costretta ad affrontare questa spaventosa piaga. Ma c’è una parrocchia, quella di Paupisi che non potrà seguire questo invito del vescovo Accrocca.

