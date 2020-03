Tutta Italia diventa zona protetta, l’ospedale ‘San Pio’ si rinforza

“Non ci sarà più zona rossa, ma l’intera Italia sarà zona protetta”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha comunicato in conferenza stampa le nuove misure che entrano in vigore da questa mattina. Intanto, l’ospedale ‘San Pio’ corre ai ripari per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Tre medici di medicina e chirurgia di urgenza sono stati immessi in servizio con un contratto di lavoro a tempo determinato. Un rinforzo di organico importante per fronteggiare anche un momento particolarmente difficile come quello che si sta affrontando per fronteggiare l’epidemia da Covid-19.

