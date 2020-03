Cosa succederebbe se i campionati venissero annullati: ipotesi remota, nel caso servirà un provvedimento ad hoc del Consiglio Federale

E’ la domanda più ricorrente: che cosa succederà nel caso in cui dovesse rendersi necessario l’annullamento del campionato? Prima bisogna fare una premessa: l’ipotesi di un blocco definitivo di tutti i tornei professionistici, al momento, non viene presa in considerazione dalle autorità competenti, evidentemente perché c’è la convinzione che, finita l’emergenza, i campionati possano essere portati a termine, magari facendo slittare o rinviando al prossimo anno gli Europei. Fatta la doverosa premessa, va detto che la sospensione della Serie B e di tutti gli altri tornei professionistici prima del traguardo è uno scenario che non si è mai verificato nel dopoguerra e soprattutto che l’ipotesi non viene contemplata sia dallo statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio sia da quello della Lega di Serie B.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia