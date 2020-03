Ristoranti e bar, stretta anti-Covid ad Airola: potranno lavorare fino alle 20 con i coperti, poi solo asporto

Il Comune di Airola adotta misure straordinarie nell’ottica di contenere la diffusione epidemiologica del Coronavirus. Ieri mattina, dopo interfaccia interna la maggioranza consiliare, estesa anche alla parte tecnica, nonché dopo colloqui con l’opposizione, si è decisa di varare una serie di provvedimenti che saranno trasfusi in un’ordinanza che entrerà in vigore nella giornata di oggi, lunedì 9 Marzo. In primo luogo, l’atto andrà a recepire e a ribadire quanto già previsto in sede ministeriale e regionale rispetto alla necessità che quanti sono in rientro dalle regioni identificate come rosse, in base al ridisegno del nuovo Dpcm, segnalino tale circostanza.

