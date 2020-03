Covid-19, la proposta della Lonardo: “Sospendere il pagamento delle tasse”

Sull’emergenza coronavirus la priorità assoluta va data all’emergenza sanitaria in corso. La politica tuttavia tenta di rimediare anche ai pesanti effetti economici che l’epidemia comporta. La senatrice di Forza Italia Lonardo ad esempio ha proposto, ieri, l’adozione di una misura che contempli lo stop al pagamento delle tasse: “In un momento di emergenza, in cui il contagio è oramai ovunque, in cui le difficoltà per i datori di lavoro sono tantissime, in cui le attività sono a rischio chiusura, con conseguente perdita di tantissimi posti di lavoro, chiedo al Governo la sospensione per 60 giorni dei pagamenti, per quanto riguarda assegni, tratte, ricevute bancarie, mutui, contributi, locazioni, per tutte le attività commerciali, artigiane, d’impresa ed industriali. Questa stessa misura fu adottata sul nostro territorio all’indomani del terremoto dell’Ottanta. Presenterò, pertanto, un emendamento al Decreto Legge fiscale sul Coronavirus… e colgo l’occasione per comunicare che resto a disposizione di quanti vorranno darmi suggerimenti per tale Decreto”.

