Continua il magic moment di Insigne: “Ci siamo presi una bella rivincita”

Migliore in campo nella serata del Vigorito, Roberto Insigne conferma il suo ottimo trend disegnando esultanze ed assist contro il Pescara per la sesta vittoria consecutiva dei giallorossi: “Volevamo a tutti i costi portare a casa questo risultato – racconta il 19 giallorosso nel post partita – anche per toglierci gli ‘schiaffi’ dell’andata, ci tenevamo tanto a conquistare questa vittoria. Stiamo facendo un ottimo campionato, è vero, ma ora non dobbiamo assolutamente mollare”.

