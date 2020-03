Insolita convocazione per il Consiglio comunale di Pago Veiano. Il Comune ha infatti annunciato la riunione di una seduta a porte chiuse, che si svolgerà lunedì prossimo, 9 marzo, alle 18.30. Il confronto tra maggioranza e opposizione andrà in scena senza pubblico, una delle tante scelte prese per ottemperare alle disposizioni del Governo per contenere il Coronavirus.

