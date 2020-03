Benevento, così la promozione può arrivare anche prima della sosta: le combinazioni di risultati per festeggiare a fine marzo

Cancelli chiusi, almeno, fino al 3 aprile, quando il calcio spera di poter riabbracciare i propri tifosi. E’ la stessa speranza che nutre anche il Benevento che, nel frattempo, non ha potuto far altro che adeguarsi alle disposizioni delle autorità competenti e prepararsi ad affrontare la sfida di domenica sera con il Pescara senza poter fare affidamento sul sostegno della propria gente. Triste, ma necessario. L’undici giallorosso proverà a non farsi condizionare da un contesto anomalo per continuare ad andare avanti per la propria strada, senza concedere sconti.

