Coronavirus, commercio in ginocchio nel Sannio. Il titolare di un hotel cittadino: “Le disdette delle prenotazioni sfiorano il 70%”

Emerge un quadro fosco dal tavolo di crisi aperto presso Confcommercio Benevento. Una sessione di confronto tra gli imprenditori del territorio sannita. per il fare il punto sul difficile momento vissuto dagli esercenti per via dell’impatto del Coronavirus sull’economia. «La cruda realtà dello stato di crisi supera di gran lunga le già pessime percentuali dei media – le parole del presidente Romano -. Siamo al centro di un tsunami economico con effetti che possono essere apocalittici e, pertanto, di difficile governabilità come dimostrano le testimonianze raccolte da imprenditori di vari comparti sanniti».

