Al ‘Curi’ quasi 200 sanniti: i tifosi del Nord bloccati dall’emergenza Coronavirus

Al ‘Curi’ per volare ancora più in alto, provando ad abbattere ogni record possibile. Giallorossi in scena in Umbria questa sera nel turno infrasettimanale in programma contro il Perugia. Match per nulla scontato quello del Benevento, in campo contro la squadra di Cosmi reduce da quattro sconfitte consecutive ed alla ricerca disperata di punti per provare a riscrivere il proprio destino in Serie B. Al seguito della truppa di Inzaghi, sempre più vicina al traguardo, ci saranno infatti poco meno di duecento tifosi giallorossi. Numeri decimati per la tifoseria della Strega sia in relazione al match in programma di martedì sia soprattutto a causa delle restrizioni legate all’emergenza Coronavirus che ha paralizzato l’intero panorama calcistico italiano. Acquisto vietato infatti per i residenti nelle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri impedirà infatti ai supporters giallorossi del Nord, in particolare delle zone colpite dall’emergenza, di seguire da vicino il viaggio della squadra di Inzaghi.

