Il Benevento e Inzaghi ancora insieme: “Contratto rinnovato”

Apparecchia già il futuro, la Strega. E lo fa prolungando il matrimonio con il suo allenatore. Il Benevento e Inzaghi hanno deciso di restare insieme a lungo. I giochi sono fatti: il contratto è stato rinnovato per un’altra stagione. Ad annunciarlo, è stato direttamente il presidente Vigorito che, a sorpresa, ha preso parte alla conferenza stampa in vista del match con lo Spezia: «Inzaghi ha rinnovato per il prossimo anno. E’ una decisione che abbiamo preso prima di Natale, questo per dire che la scelta non dipende dall’andamento di questo campionato: avremmo prolungato l’accordo anche se ci fossimo trovati a lottare per non retrocedere». Questione di feeling, verrebbe da dire: «Abbiamo riscontrato un’unità di intenti che ci ha consentito di impostare un discorso a lungo termine. Inzaghi e il suo staff ci stanno dando molto, sin dal ritiro di Pinzolo hanno contribuito alla crescita di questa società».

