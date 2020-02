C’è lo Spezia, il Benevento ora vuole chiudere i conti: Barba ha la febbre, pronto Volta dal primo minuto

Scuotere ancora la storia, dare un’ulteriore accelerata alla propria marcia e soprattutto il colpo di grazia al campionato. Il Benevento vuole sfruttare lo scontro al vertice con lo Spezia per chiudere virtualmente i giochi promozione e mettersi così in attesa del sigillo della matematica, per far saltare poi il tappo dello spumante e festeggiare il ritorno in massima serie. I liguri sono attualmente terzi con diciannove lunghezze di ritardo dai sanniti (oltre allo svantaggio negli scontri diretti) che, dunque, in caso di vittoria, potrebbero portare a 22 i punti di margine sulla zona play off.

