San Salvatore Telesino – Frattura in maggioranza: Romano perde due pezzi

Si frantuma il gruppo di maggioranza. Il Consiglio comunale di ieri evidenzia che la polvere sotto il tappeto non si riesce a nascondere per troppo tempo. A quasi due anni dall’insediamento della nuova amministrazione, il sindaco Fabio Massimo Leucio Romano perde due elementi che dicono “addio” al gruppo ‘Insieme per San Salvatore’, per formare una propria realtà civica consiliare che a breve avrà nome ed investitura.

