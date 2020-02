Le opere sono realizzate senza autorizzazioni edilizie e per questo devono essere abbattute. Questa la sintesi dell’ordinanza numero 2 emanata dal settore tecnico di Apice lunedì scorso. Al cento del documento box garage costruiti nell’area di pertinenza della palazzina ex Iacp in via San Francesco D’Assisi.

