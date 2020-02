Da domani saranno messi in vendita i biglietti per la trasferta di Perugia

In attesa di disposizioni delle autorità competenti che potrebbero imporre restrizioni in vista delle prossime gare del campionato cadetto, va avanti la prevendita per la sfida interna contro lo Spezia e a breve partirà anche quella per la trasferta di Perugia, in programma il 3 marzo alle 21 allo stadio ‘Curi’. Nonostante l’incertezza su tempi e modalità di disputa della partita, da domani i biglietti saranno regolarmente in vendita, sul circuito Ticketone.

