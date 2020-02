Benevento, c’è la conferma: con lo Spezia si giocherà. Da valutare la presenza dei tifosi ospiti

Nessun provvedimento particolare per Benevento-Spezia che, dunque – salvo stravolgimenti dei prossimi giorni legati a eventuali sviluppi dell’emergenza coronavirus – si disputerà regolarmente a porte aperte. E’ questa la sintesi della giornata di ieri, iniziata con la convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo della Lega B. La riunione sarebbe dovuta servire a prendere provvedimenti in vista delle prossime gare del campionato cadetto; in realtà, però, al termine dei lavori il Consiglio non ha fatto altro che rimettersi alle determinazioni delle autorità competenti. Ossia ha passato la palla al governo italiano.

