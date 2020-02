Ecco la nuova Giunta: nasce il Mastella bis

Al via il Mastella bis. Dopo aver revocato le dimissioni, il Sindaco ha varato la nuova Giunta che lo accompagnerà nell’ultimo anno di mandato. Varato il rimpasto che si attendeva dopo la risoluzione della crisi politica a Palazzo Mosti. Oggi alle 10 la prima seduta con l’Esecutivo rinnovato. Come prevedibile, Felicita Delcogliano esce dall’Esecutivo, dove non rientra nemmeno De Nigris che aveva rassegnato le dimissioni in piena crisi. Si era dimessa già irrevocabilmente anche Anna Orlando. La maggiore novità del nuovo Esecutivo comunale è la scelta di un generale, da poco in pensione, delle Fiamme gialle per una delega vitale come l’Urbanistica.

