Benevento, ripresa la preparazione: Hetemaj, Tello e Tuia ok, differenziato per quattro

Dopo aver usufruito di un giorno di riposo, concesso dallo staff tecnico in seguito alla rotonda vittoria conquistata contro la Virtus Entella, il Benevento è tornato in campo ieri pomeriggio, per iniziare a preparare la sfida interna contro lo Spezia che, salvo rinvii o cambi di programma legati all’emergenza coronavirus, verrà disputata sabato 29 febbraio alle 15 allo stadio ‘Vigorito’. Dopo una prima fase di attivazione muscolare a secco, la truppa giallorossa è stata divisa in due gruppi: esercizi defaticanti per coloro che sono scesi in campo nella gara di sabato scorso contro l’Entella, lavoro aerobico e partite a campo ridotto per tutti gli altri.

