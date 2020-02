Ladro di merendine beccato a rubare in piscina: arrestato

Esito rilevante quello conseguito dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Benevento nel contrasto ai reati predatori con l’arresto di un 69enne colto in flagranza di reato a seguito di un servizio operativo di prevenzione. Nella notte, a Benevento, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Benevento hanno tratto in arresto – appunto in flagranza di reato – per furto aggravato Filomeno Martinelli, già noto per i suoi precedenti specifici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia